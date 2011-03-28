-KARISININ BOĞAZINI KESTİ SAMSUN (A.A) - 28.03.2011 - Samsun'un Canik ilçesinde bir kadın, ayrı yaşadığı eşi tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi'nde oturan Hüseyin K. (46) yaklaşık 1,5 yıldır ayrı yaşadığı 4 çocuk annesi eşi Asuman K'yı (42) konuşmak için evine çağırdı. Hüseyin ve Asuman K. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Hüseyin K, ekmek bıçağıyla eşinin boğazını kesti. Asuman K, olay yerinde öldü. Zanlı Irmak Polis Merkezine teslim oldu. Hüseyin K'nın ilk ifadesinde, eşiyle ayrı yaşadığını, eşinin kendisini başka erkeklerle aldattığını söylemesi üzerine sinirlerine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.