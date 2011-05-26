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KARISINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ DENİZLİ (A.A)

26 Mayıs 2011 16:46

-KARISINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ DENİZLİ (A.A) - 26.05.2011 - Denizli'de henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşini 3 yerinden bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti. Alınan bilgiye göre, Uğur Karakaya (42) 5 yıl önce Fransa'ya işçi olarak gitti. Uğur Karakaya, Denizli'deki eşi Saliha Karakaya'nın (39) kardeşleriyle tekstil işletmesi kurması için Fransa'dan para gönderdi.  Eşinin kardeşleriyle tekstil işletmesi kuran Saliha Karakaya, bir süre sonra eşinin kardeşleriyle ortaklığı ayırarak başka bir kişiyle inşaat sektöründe yeni bir işletme kurdu. Kardeşleriyle görüşerek Denizli'ye geldiği öğrenilen Uğur Karakaya, eşiyle evde bir süre tartıştıktan sonra eşini 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü.  Uğur Karakaya, daha sonra kendisini evin tavanına iple asarak yaşamına son verdi. Evin kapısına asılan ''Evde 2 ceset var, sakin olun. Türk adaletine güveniyorum, sorumlular cezalandırılsın'' yazılı notu gören Uğur Karakaya'nın kızı, amcasına haber verdi. Evin kapısını kırarak içeri giren polis ekiplerinin bulduğu cesetler, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Karakaya çiftinin Melis (11) ve Esra (22) adlarında iki çocuğu bulunduğu, olay sırasında Melis'in okulda, Esra'nın ise Fethiye'de olduğu öğrenildi.

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