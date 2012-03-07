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Karısını öldüren sanığa müebbet hapis

Mahkeme heyeti sanığa, resmi nikahlı eşini kasten öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezası verdi.

07 Mart 2012 16:35

T24 - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde başına demir çubukla vurularak öldürülen kadının kocası, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Erol Antep ve avukatı katıldı.

Antep, eşinin kendisine karşı sergilediği davranışlar nedeniyle ruh halinin bozulduğunu ifade ederek, ''Kötü oldum. Benimle ilgilenmeyince bu iş başıma geldi. Eşime, 15 yıllık evliliğim boyunca bir tokat dahi atmadım. İsteyerek yapmadım'' dedi.

Mahkeme heyeti sanığa, resmi nikahlı eşini kasten öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezası verdi.

Adapazarı Yahyalar Mahallesi'nde yaşayan Erol Antep, 14 Kasım 2010'da tartıştığı eşi Emine Antep'i demir çubukla başına vurarak öldürmüştü.

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