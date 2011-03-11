Karısını öldürdükten sonra içmeye devam etti

T24

Adana’da 2 çocuk annesi Sevgi Sağlam (26), işsiz eşi Hasan Sağlam (34) tarafından tabancayla öldürüldü.Ekonomik sıkıntı nedeniyle sürekli kavga ettikleri belirtilen 9 yıllık evli ve teyze çocukları olan Sevgi ve Hasan Sağlam çifti, sabaha karşı yine tartıştı. İddiaya göre, dün 03.00 sıralarında alkollü olarak eve gelen Hasan Sağlam, tartıştığı eşine ruhsatsız tabancayla kurşun yağdırdı. Sırtına ve başına toplam 7 kurşun isabet eden Sevgi Sağlam, olay yerinde öldü. Hasan Sağlam’ın cinayetin ardından da içki içmeyi sürdürdüğü kaydedilirken, aynı apartmanda oturan komşularından hiçbirinin silah sesini duymadığı iddia edildi.Sağlam çiftinin çocukları M. (8) ile S. (5) , gece aynı sokakta dedeleri Mümtaz Sağlam’ın evinde kaldıkları belirtildi. Mümtaz Sağlam, sabah okula gidecek olan büyük torunu M.’yi alıp, oğlunun evine geldi. M. içeri girip, kapının hemen arkasında annesinin cesedini gördü ve ağlayarak dedesine seslendi. Bunun üzerine içeri giren Mümtaz Sağlam, cesedi görerek polise haber verdi.Babasının polise teslim ettiği Hasan Sağlam gözaltına alındı. Güçlükle ayakta duran aşırı alkollü Hasan Sağlam’ın hemen ifadesi alınmadı. Alkolün etkisinin geçmesi beklendiği belirtilen Hasan Sağlam’ın babasına ait kahveyi işlettiği, kumar ve içki yüzünden tefecilerden borç para aldığı, kendisine ait ev ile babasına ait 2 evi borçları yüzünden kaybettiği ve aynı evde kiracı olarak oturduğu belirtildi. Sevgi Sağlam’ın da sık sık yakınlarına kocasından şikâyet edip, “Gidecek yerim. Ekonomik durumum iyi olsa bir dakika durmam” dediği öne sürüldü.