Karısını döverek öldüren adam, 'cinayeti bilerek işlemedim' diye kendini savundu!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde eşi Gizem Günay'ı döverek öldürdüğü iddia edilen sanık Gökhan Günay hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Gökhan Günay (27), öldürülen Gizem Günay'ın (26) annesi Nuray Uludağ ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada eşini bilerek ve isteyerek öldürmediğini öne süren Günay, karısıyla cep telefonunu kendisine göstermemesi nedeniyle tartışmaya başladıklarını söyledi.

Duruşmanın ardından Muğla Kadın Platformu öncülüğünde Muğla Adliyesi önünde toplanan grup, slogan attı. Grup adına açıklama yapan Çiğdem Başarır Sandıkçıoğlu, 2 yaşındaki kız çocuğunun önünde ekmek kesme tahtasıyla dövülerek öldürülen iki çocuk annesi Gizem Günay'a adalet için toplandıklarını söyledi.

Sandıkçıoğlu, "Hiçbir şey Gizem'i geri getirmeyecek biliyoruz ama yargılama sürecinde de dosyanın takipçisi olacağız. Birçok davada gördüğümüz mağdurun suçlu konuma düşürülmeye çalışıldığı oyunlara asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu. Kadın cinayeti davalarından suçluya uygulanan "iyi hal" ve "tahrik" indiriminin cinayetleri meşrulaştırdığını savunan Sandıkçıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadına yönelik cinayetler bir insanlık suçudur ve takdiri indirim uygulanamaz. Yıllardır süregelen aile içi şiddetle yaşayan Gizem, özgüvenini yitirmiş, ruhsal, fiziksel ve ekonomik açıdan zarar görmesine rağmen, 2 çocuğu için bu şiddet ortamına göz yumdu ve ikinci defa evlendi. Verdiğiniz uzaklaştırma kararları ise Gizem'i erkek şiddetinden uzaklaştıramadı. Bizler kadın cinayetlerine karşı ayaktayız."

Gizem Günay'ın annesi Nuray Uludağ, kızının fotoğraflarına bakarak gözyaşı döktü.

Orhaniye Mahallesi'nde 7 Ağustos'ta apartmanda kapıcılık yapan Gökhan ile eşi Gizem Günay arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, darp edilen Gizem Günay, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Eşini döverek ve ekmek kesme tahtasıyla başına vurarak öldürdüğü öne sürülen Gökhan Günay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.