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Dünya

Karısından dayak yiyen Sırp erkek sığınma evinde

Sırbistan'da, karısından dayak yediğini söyleyen Dusan Stoykoviç çareyi ''erkek sığınma evine'' gitmekte buldu.

08 Ağustos 2010 03:00

T24 - Balkan ülkelerinin tamamında olduğu gibi ''sert duruşlu erkek'' kimliğinin ön planda olduğu Sırbistan'da, karısından dayak yediğini söyleyen Dusan Stoykoviç çareyi ''erkek sığınma evine'' gitmekte buldu.

Stoykoviç'in Temmuz 2009'da kurulan ''Erkek Güvenliği'' adlı sivil toplum örgütünün Cupriça'da açtığı, Sırbistan'ın tek erkek sığınma evine yerleştiği bildirildi. Evlilik içi şiddetin erkek mağdurlarının barındığı evde, Stoykoviç dışında 7 şiddet mağduru erkek yaşıyor.

''Balkanlarda karı dayağı yiyen tek erkek benim herhalde'' diyen 50 yaşlarındaki Stoykoviç, karısı ve 2 kızının kendisini beysbol sopasıyla dövdüğünü anlattı. Kendisini evlilik içi şiddet görüyor gibi göstermeye çalışan karısının asıl amacının mallarına el koymak olduğunu söyleyen Stoykoviç, kurbanın kendisi olduğunu ispatlamanın aylar sürdüğünü, hatta karısının suçlamaları yüzünden 2 ay hapis yattığını söyledi.

Stoykoviç'in evi, köpek yetiştirme çiftliği ve bütün malları karısına kalmış bulunuyor.

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