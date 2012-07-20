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Yaşam

Karısına şiddet uygulayan Türk kocaya 'kadına saygı' dersi

İngiltere'de İskoç eşine bıçak çeken, bağıran ve küfreden Türk berber Fecri Koru'ya, kadınlara nasıl davranması gerektiği öğretilecek

20 Temmuz 2012 14:32

Meşgul olduğu için kahvaltısını kendisinin hazırlamasını söyleyen İskoç eşine 'saygısız' davrandığı için bıçak çeken Türk berber Fecri Koru, İngiltere’de kadınlara nasıl muamele edileceği konusunda eğitilecek.

İskoç eşine bıçak çeken, bağıran ve küfreden Türk berber Fecri Koru'ya, kadınlara nasıl davranması gerektiği öğretilecek.

BBC’deki habere göre, polis yetkilisi Lindsay Foulis, sorunun kültürel farklılıktan kaynaklandığını söylerken, Savcı Alison McKay, “Meselenin düğüm noktası suçlu ve eşi arasında çok büyük kültürel farklılıkların olması. Fecri Koru’nun bakış açısına göre eşi saygısızca bir davranışta bulundu ve bunu başka bir adamın önünde yapması Koru’nun kültürel bakış açısından dolayı durumu daha da kötüleştirdi” dedi.

Savcı, “Kültürel normlar arasında farklılıklar var ve bu ülkede yaşadığınız için bunu kabul etmek zorundasınız” dedi.

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