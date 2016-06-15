T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karısına kızdırılmış şişle işkence yapan öğretmen tutuklandı

Öğretmen, suçlamaları kabul etmedi

15 Haziran 2016 23:34

Iğdır Merkez Cumhuriyet Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Rıza B. eşi Ergül B.ye kızdırılmış şişle işkence yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Topçular Mahallesi’nde oturan öğretmen Rıza B., eşi 25 yaşındaki Ergül Bektaş’ın cep telefonundaki mesajlarını okudu ve kendisini aldattığı şüphesine kapıldı. Eşi Ergül B.'yi annesinin evine götüren Rıza B., iddiaya göre burada kızdırılmış şiş ile işkence yaptı. Gece aralıklarla işkence yapmaya devam eden Rıza Bektaş, bugün sabah saatlerinde evden ayrıldı.

Rıza B.'nin annesi ile kız kardeşi odaya girdiğinde gelinlerini baygın halde buldu. Durumun polise bildirilmesi üzerine Ergül B., ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Rıza B., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen Rıza B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

ETİKETLER

öğretmenşişkızdırılmışişkence

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24