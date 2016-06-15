Karısına kızdırılmış şişle işkence yapan öğretmen tutuklandı

Iğdır Merkez Cumhuriyet Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Rıza B. eşi Ergül B.ye kızdırılmış şişle işkence yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Topçular Mahallesi’nde oturan öğretmen Rıza B., eşi 25 yaşındaki Ergül Bektaş’ın cep telefonundaki mesajlarını okudu ve kendisini aldattığı şüphesine kapıldı. Eşi Ergül B.'yi annesinin evine götüren Rıza B., iddiaya göre burada kızdırılmış şiş ile işkence yaptı. Gece aralıklarla işkence yapmaya devam eden Rıza Bektaş, bugün sabah saatlerinde evden ayrıldı.

Rıza B.'nin annesi ile kız kardeşi odaya girdiğinde gelinlerini baygın halde buldu. Durumun polise bildirilmesi üzerine Ergül B., ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Rıza B., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen Rıza B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.