Karısına fırlattığı terlik torununu öldürdü

Bornova'da fırlattığı terlikle bir aylık torununun ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam ediliyor. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık Seyfettin Ergün, avukatı Ercüment Esel ve bebeğin annesi Burcu E. katıldı.

Mahkeme Başkanı Hüseyin Akkuş, adli tıp raporunda bebeğin başına isabet eden terlik nedeniyle beyin travması geçirerek hayatını kaybettiğinin belirtildiğini söyledi.

Avukat Esel ise bebeğin terliğin isabet etmesi sonucu ölebileceği görüşüne katılmadıklarını anlattı.

Mütalaasını veren cumhuriyet savcısı da sanığın kastı aşan yaralama sonucu, olası kasıtla öldürme suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Ergün, kılına zarar gelmesini istemeyeceği torununun ölümü nedeniyle büyük acı içinde olduğunu dile getirdi.

Mahkeme Başkanı Akkuş, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma için süre verilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Mevlana Mahallesi'nde geçen yıl Eylül'de Ergün'ün tartıştığı eşine fırlattığı ileri sürülen terlik, kızının kucağındaki bir aylık torunu Buse Naz Öğüt'ün başına isabet etmişti. Ağır yaralanan bebek, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti.