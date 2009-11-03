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Dünya

Karısına dokununca vücudu şişiyor!

İngiliz otobüs şoförü karısına ne zaman sarılsa vücudu şişiyor, kalbi durma noktasına geliyor.

03 Kasım 2009 02:00

İngiliz otobüs şoförü karısına ne zaman sarılsa vücudu şişiyor, kalbi durma noktasına geliyor.

İngiltere'de otobüs şoförlüğü yapan 45 yaşındaki Hubby Darren Young, ilginç bir alerji türüyle mücadele ediyor. Talihsiz adam karısına her sarılışında vücudu reaksiyon gösteriyor; bedeni şişiyor, kalbi durma noktasına geliyor. Doktorları, Young'un, 48 yaşındaki eşi Clerk Sue'nun kullandığı kozmetik ürünlere alerjisi olduğunu söylüyor. Young "Ne zaman uyuyacak olsak Sue'nun başının ağrımasına gerek yok. Sadece vücut losyonunu sürdüğünü söylüyor ve bu beni deli ediyor" dedi. İlk başlarda alerjisine alışmak Young'a zor gelmiş. Ama şimdi kendini kontrol etmeyi biliyor.

Dünyada sadece 3 kişide var

Karısı losyon ya da krem sürmediği müddetçe sorun yaşamıyor. Ancak talihsiz adamın alerjisi, kullandığı otobüste ya da restoranda kozmetik ürün kullanmış bir kadınla yan yana oturduğunda nüksedebiliyor. Doktorları bu tip alerjinin dünyada sadece üç kişide görüldüğünü söylüyor.

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