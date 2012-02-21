Karıncalar düşmanlarını hatırlıyor!

T24 - Bilim insanları karıncaların düşmanlarını unutmadığını, hatta bu bilgiyi koloninin diğer üyelerine aktararak "ortak belleklerine" kazıdığını söylüyor.

Buna göre eğer bir karınca, başka koloniden bir karıncayla kavga ederse, onun kokusunu saklıyor ve arkadaşlarına iletiyor. Böylece onlar da "düşman koloninin" tüm üyelerini tanıyabiliyorlar.

BBCTürkçe'nin Naturwissenschaften dergisinde yayınlanan makaleye dayandırdığı habere göre; kimyasallar, pekçok karınca türünün ortak hareket etmesinde kilit rol oynuyor. Bir koloninin her üyesi, vücudunda aynı "kimyasal imzayı" taşıyor.

Dolayısıyla da karıncalar hem kendi kolonilerinin, hem de başka kolonilerin üyelerini tanıyabiliyorlar. Avustralya'daki Melbourne Üniversitesi'nde yapılan bu çalışma, "Karıncaların koku hafızası var mı?" sorusundan yola çıkmış.

Araştırmacılar ağaçlarda yaşayan tropik dokumacı karınca (Oecophylla smaragdina) türünü incelemiş. Bu türün her bir kolonisinde 500 bin karınca bulunabiliyor.

Avustralyalı bilim insanları, karıncaların "düşman koloninin" üyelerini ilk çatışmadan en az altı gün sonrasına kadar tanıdığını ve hemen saldırıya geçtiğini söylüyor.

Holigan davranış

Araştırma ekibinin başkanı Profesör Mark Elgar, BBC'ye verdiği bilgide bütün koloninin tek bir karıncanın deneyimine dayanarak harekete geçebildiğini belirtti.

Profesör Elgar "Bunu insanlara uygularsak, diyelim ki sizin belli bir futbol takımının atkısını taşıyan biriyle tatsız bir karşılaşmanız oldu." diye anlatıyor bulgularını.

"Arkadaşlarınıza, o renklerde atkı takan insanlara dikkat etmelerini söylediniz."

"Arkadaşlarınız da o sırada yanınızda olmayan bir başka arkadaşa aktardı bunu. İşte o arkadaş bu bilgiyi ortak bellekten almış oluyor."

"Arkadaş yerine karıncaları, atkı yerine de kokuyu koyarsanız, bizim deneyin sonucunu anlarsınız."