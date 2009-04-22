Karıncalar da 'emlakçı'ya başvuruyormuş

Karıncalar da tıpkı insanlar gibi, iyi bir yuva bulmak için "emlakçıya" başvuruyormuş...



Bristol Üniversitesi'nin araştırmasına göre, bir koloni göçeceği zaman önceden, iyi bir yuvanın nasıl olacağını bilen kaşifler gönderiyor.



"Emlakçı karınca", içgüdüsel olarak yerleşilecek doğru yuvanın neresi olduğunu biliyor ve doğru yuvayı bulduğunda da bu seçimini koloninin diğer üyelerine kabul ettirmeye çalışıyor.



Proceedings Of The Royal Society B [biology] dergisinde yayımlanan araştırmada, minik radyo frekanslı etiket yapıştırılan kaya karıncaları, uzaktaki "iyi" bir yuvayla, yakındaki "kötü" bir yuva arasında seçim yapmaya bırakıldı.



İlk başta "iyi" yuvaya rastlayan karıncalar iç güdüsel olarak bunun en uygun yer olduğunu anladılar ve başka arayışlara girmediler. İlk önce standartların altındaki yuvaya rastlayan karıncalar ise daha iyisini bulmak umuduyla bu yuvayı bırakarak yollarına devam ettiler.



Araştırmacı Dr. Eva Robinson, "Karıncalarda, buldukları yuvanın diğer yuvalardan ne kadar uzaklıkta olduğu, ne kadar büyük olduğu, tavanının ne kadar yüksek olduğu ve kaç tane girişi bulunduğunu değerlendirmelerini sağlayan içgüdüsel hisleri olduğunu düşünüyoruz" dedi.

