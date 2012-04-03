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Sağlık

Karın yağı az olan daha mı zeki?

Uzmanlar, karındaki yağlar ile zeka arasında bir bağlantı tespit edildiğini ancak kesin bir neden-sonuç zincirinden henüz bahsedilemeyeceğini belirtti

03 Nisan 2012 14:14

 

Güney Koreli uzmanların yaptığı bir araştırma, 60 ila 70 yaş arasındaki şişman insanların, zayıflardan daha az zeki olduğunu ortaya koydu. Araştırmada, karın yağlarının zekayı etkilediği belirtiliyor.
 
Güney Koreli uzmanların araştırması, “Age and Ageing” (yaş ve yaşlanma) adlı bilim dergisinde yayımlandı. Uzmanlar yaptıkları araştırma sonucunda, yaşlı insanların, karın yağlarının artması ile ters orantılı olarak zeka seviyelerinin düştüğünü tespit ettiklerini açıkladı.
 
Deutsche welle Türkçe'de yer alan habere göre; Seul Ulusal Üniversitesi Psikiyatri Bölümü'nden Dae Hyun Yonn, yaptıkları araştırmanın toplum sağlığı üzerinde önemli etkileri olacağını belirti.
 
Araştırma, Güney Kore'de 60 yaş ve üzerindeki 250 kişi üzerinde yapıldı. Sonuçlar, ağırlık-boy indeksi esas alınarak, karın bölgesinden alınan tomografilere göre çıkartıldı.
 
 

70 yaş üstünde geçerli değil 

 
 
Uzmanlar, her ne kadar daha önce de benzer araştırmalardan benzer sonuçlar çıktığına dikkat çekse de yine de yüzde yüz bir çıkarım için daha büyük bir denek grubu üzerinde araştırma yapılması gerektiğini vurguladı.
 
Uzmanlar, yaptıkları araştırmanın ağırlık-boy endeksinin özellikle 60 ila 70 yaşları arasında kötü etkilere sahip olduğunu ortaya koydu. 70 yaşın üzerindeki deneklerde yapılan testlerde, yaş ve yağın zeka üzerindeki etkisinin ise geçtiği belirtildi.

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