-KARIN KAPATTIĞI YOLLARDA CAN PAZARI MUŞ (A.A) - 05.01.2011 - Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 50 kişi 3,5 saat sonra kurtarıldı. Merkeze bağlı Elçiler, Üçsırt, Keçidere ve Alagün köylerine gitmeye çalışan 2 yolcu minibüsü ile 4 otomobil, gece saatlerinde Elçiler köyü mevkisindeki yoğun kar yağışı sonucu yolda mahsur kaldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri, kapanan yolu ulaşıma açarak içerisinde toplam 50 kişinin bulunduğu araçları kurtardı. Minibüs şoförlerinden Mehmet Sırrı Demir, yolda yaklaşık 3.5 saat mahsur kaldıklarını, yardım istedikleri İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmaları sonucu kurtarıldıklarını söyledi. Bu arada, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Saha Amiri Fikret Sezgin kar yağışı ve tipi nedeniyle Muş'ta 27 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu bildirdi. Sezgin, ''Şu an Varto'da 17, Bulanık'ta 3 ve Üçevler mevkisinde 7 köy yolumuz ulaşıma kapalıdır. Yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi halen etkisini sürdürüyor. Yol açma çalışmalarımız devam ediyor'' dedi. -ARAÇLARI KARA SAPLANAN 4 KİŞİ KURTARILDI- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar yağışının etkili olduğu Karacadağ Kayak Merkezine giderken, araçları kara saplandığı için mahsur kalan 4 kişi, köylere hizmet götürme birliği ekiplerince kurtarıldı. Bölgenin tek kayak merkezinin bulunduğu ilçenin 45 kilometre uzağındaki Karacadağ'da, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı köy yollarında ulaşımı da etkiledi. Kayak merkezindeki trafodaki arızayı gidermek için bölgeye giden 4 kişinin bulunduğu kamyon, yoğun kar yağışı nedeniyle dağ yolunda kara saplandı. Kar kalınlığının, yer yer 30-40 santimetreyi bulduğu bölgede, bir süre kara saplanan araçlarını kurtarmak için çaba sarf eden araçtakiler, bunu başaramayınca kaymakamlıktan yardım istedi. Olay yerine giden köylere hizmet götürme birliğine bağlı iş makineleri, köy yolunu açarak, kar ve çamura saplanan kamyonu kurtardı. Mahsur kalanlardan Orhan Atilla, donma tehlikesi geçirdiklerini belirterek şöyle konuştu: ''Bozulan trafo için kayak merkezine gidiyorduk. Ancak etkili olan kar yağışı bir anda bastırınca burada mahsur kaldık. Uzun süre aracımızı çıkarmak için uğraştık, ancak başaramadık. Cep telefonuyla Kaymakamı arayarak yardım istedik, ekipler ulaşmasaydı burada donacaktık.'' -KAYSERİ'DE KÖY YOLLARI KAPALI- Kar yağışı nedeniyle Kayseri'de 8 köy ve 16 mezra yolu halen ulaşıma kapalı bulunuyor. Önceki gün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, Kayseri'nin doğu bölümünde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle, Sarız ilçesine bağlı 8 köy yolu ile 16 mezra yolunun kapalı olduğu, İl Özel İdaresi ekiplerinin kapalı yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Öte yandan, Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı, son yağışla birlikte 80 santimetreye ulaştı. Kar yağışı, Kayseri kent merkezinde etkili olmadı.