Karın ağrısı şikayetiyle gitti, safra kesesinden 157 adet taş çıktı

Bolu’da, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde Genel Cerrahi Polikliniği’ne şiddetli karın ağrısı şikâyetleriyle başvuran 45 yaşındaki kadın hastada yapılan tetkiklerde safra kesesi taşı tespit edildi. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Rıdvan Çakmaz tarafından yapılan ameliyatta hastanın safra kesesinden 157 adet taş çıkarıldı.

"Böylesi durumla ilk kez karşılaştım"

Karar’da yer alan habere göre, Tıp literatüründe nadir görülen bir durumla karşılaştıklarını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Rıdvan Çakmaz, “Hastamızın ultrason çekimlerinde sayısı belirsiz şekilde safra kesesi taşı tespit etmiştik ama cerrahi müdahale esnasında karşılaştığımız durum ameliyathanedeki tüm sağlık personelimizi şaşkına çevirdi. Normalde safra kesesi müdahalelerinde 2,3 ya da 4 taşla karşılaşırız. 45 yaşındaki bu kadın hastamızın safra kesesinden tam 157 adet taş çıktı. 10 yılı aşan meslek hayatımda böylesi bir durumla ilk kez karşılaştım" dedi.