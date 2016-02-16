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Dünya
Deutsche Welle

"Karım olsa kurşunu kafama sıkardım"

AB Komisyon üyesi Günther Oettinger, sağ popülist bir partinin kadın genel başkanı hakkında ağır ifadeler kullandı

16 Şubat 2016 19:36

Alman Basın Ajansı'nın (dpa) haberine göre, AB Komisyonu'nun dijital ekonomiden sorumlu üyesi Günther Oettinger, dün akşam Berlin'de Microsoft tarafından düzenlenen bir toplantıda Almanya için Alternatif Partisi (AfD) isimli sağ popülist partinin genel başkanı Frauke Petry için "Şu tuhaf Petry karım olsaydı hemen o gece kafama bir kurşun sıkardım" dedi.

 

"Bu hanım Alman siyaseti için utanç verici"

 

AfD Başkanı Frauke Petry, geçen ay mülteciler aleyhine yaptığı çıkışla tepki toplamıştı. Petry, "Polis yasadışı yollarla ülkeye giren sığınmacıları gerekirse vurmalı" demişti.

"Bu hanım Alman siyaseti adına utanç vericidir" diyen Günther Oettinger, Petry'nin sığınmacıların gerektiğinde vurulması yolundaki açıklamasını "insanlıktan uzak ve imkânsız" olarak niteledi.

 

"Hemen o gece kafama bir kurşun sıkardım"

 

Günther Oettinger'in konuşması sırasında "Şu tuhaf Petry karım olsaydı hemen o gece kafama bir kurşun sıkardım" dediği belirtildi. Almanya Radyosu'nun (Deutschlandfunk) geçtiği haber Alman sosyal medya kanallarında geniş yankı buldu. Reuters haber ajansı Oettinger'in bu ifadeyi kullandığını dolaylı da olsa kabul ettiğini bildirdi.

 

AfD: Yeni bir dip noktasına varıldı

 

AfD sözcüleri, genel başkanlarını hedef alan açıklamaya tepki gösterdiler. AfD'nin Thüringen eyalet teşkilât başkanı Björn Höcke, Oettinger'in sözlerini "seviyeden yoksun ve hakaret amaçlı" şeklinde değerlendirdi. Höcke, partisine yönelik kampanyada yeni bir dip noktasına varıldığını ileri sürdü.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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