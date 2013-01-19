'Karım çocuk olduktan sonra çalışmak isterse boşarım'

"Celal ile Ceren" barol oyuncusu Şahan Gökbakar "Hanımım çocuk olduktan sonra "illa çalışacağım" derse, hemen boşanma davasını açarım" dedi.

Son filmiyle ilgili Banu Duran'a konuşan Gökbakar, çocukların anneleri tarafından büyütülmesi gerektiğini söyledi. Gökbakar, çocuk olduktan sonra eşim çalışmak isterse boşarım dedi.

Duran'ın Gökbakar'la 'Celal ile Ceren' filmi konuştuğu söyleşinin bir kısmı şöyle:

Recep İvedik 4 gelecek mi?

Evet gelecek. Tam tarih veremem ama önümüzdeki proje o. Arada hoşuma giden başka filmler de yapacağım ama Recep İvedik de ilgi gördükçe devam edecek; hedef 22.

İvedik filmleriyle garanti bir gişeniz vardı. Onu bırakıp neden risk almayı seçtiniz?

Film yaparken en önem verdiğim şey filmin komik olması. Benden komiklik üretmem bekleniyor, ben de bunu ne kadar sağlarsam gişeye o kadar yansıyor bu durum. İlla bir karakter üzerinden bakmıyorum olaya yani. Filmin komik olması önemli. Dolayısıyla Celal ile Ceren’in de gişe yapacağını düşünüyorum. Hayatımda durmaksızın Recep İvedik yaparak bir süre geçirmek istemem, farklı işler de yapmak isterim. Çünkü beynim üretiyor... Hem ayrıca içinde bulunmadığım filmler de yapacağım; yapımcı olarak da göreceksiniz beni.

Bir gün bir dram filminde de izleyecek miyiz peki sizi?



Benim ana işim hep komedi olacak ama denemek istersem dram da denerim. Fakat bunu bir şey kanıtlamak için yapmam.



Cem Yılmaz’la aynı aynda vizyonda olmak şans mı şanssızlık mı oldu sizin için?

Cem Yılmaz’la filmlerimiz karşılaştı diyemeyiz. Yakın tarihler diyebiliriz, en fazla. Zamanında böyle bir şeyi Ata Demirer’in Eyvah Eyvah filminde de yaşamıştık... Ama şu da var ki; ben 18 Ocak’ı seçtiğimde diğer komedyenlerin de vizyon tarihleri belliydi; bilerek seçtim.

Sizden seyrici çalar mı?

Cem Yılmaz benden seyirci çalmaz, tersine pozitif etkisi olur. Seyirci diğer filmleri izlemek için sinemaya gittiğinde benim filmimin afişini görüyor, fragmanını izliyor ve “Aa buna da gideyim” diyor.

Cem Yılmaz’la karşılaştırılmaktan sıkılmadınız mı?

Bunu normal karşılıyorum. Böyle bir malzeme cazip çünkü.

‘Çocuk olduğunda eşimin çalışmasını istemem’

Filmde evlenmeye hazırlanan bir çifti canlandırıyorsunuz.

Peki evlilik ne kadar yakın bir kavram size?

Daha vaktim var. Baba olmak istediğim zaman evlilik düşünürüm.



Bakıcılara karşı olduğunuzu duydum.

Çalışan anne olmak zor. Babam hayattayken annem çalışmıyordu. Babam vefat edince mecburen hem çalıştı hem annelik yaptı ama zorlandı tabii ki. Bazı arkadaşlarımın çocuklarının, bakıcısının şivesiyle konuştuğunu görüyorum. Bakıcı Amasya’lıysa çocuk da, “geliveririm, gidiveririm” diye konuşuyor. Bu kötü.

Çocuğunuz olduğunda eşinizi çalıştırmazsınız o zaman değil mi?

Tercihim çalışmaması yönünde olur. Çocuklar ilgi ve sevgiyle büyütülmeli; bakıcı büyütmemeli. Özellikle de 0-5 yaş arasında. Hanımım “Yok illa çalışacağım” derse, hemen boşanma davasını açarım.