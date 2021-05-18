Karim Benzema, 6 yıl sonra milli takıma dönüyor!

Real Madrid'in forveti Karim Benzema'nın, Fransa'nın Euro 2020 kadrosunda olacağı bildirildi.

Fransa'nın önde gelen gazeteleri Le Parisien ve L'Eqipe'nin de duyurduğu habere göre; Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Karim Benzema'yı kadroya çağıracak. Fenerbahçe'de de bir dönem forma giyen Mathieu Valbuena'ya şantaj yaptığı iddialarının ardından kadroya alınmayan Benzema, Real Madrid ile bu sezon göz kamaştırıcı bir sezon geçirdi.

Cezayir asıllı Fransız futbolcu, Real ile çıktığı maçlarda 25 gol kaydetti. 2015'ten bu yana Fransa Milli Takımı'na çağrılmayan 33 yaşındaki oyuncu Deschamps'ın kararıyla ilgili olarak, 2016'da "Fransa'nın ırkçı yönünün baskısına boyun eğdi" demişti.

2015'ten bu yana Benzema'yı kadroya çağırmayan Deschamps ise oyuncunun açıklamalarını "asla unutmayacağım" diye yorumlamış; ancak "Benzema'yı asla çağırmayacağım" şeklinde bir ifade kullanmamıştı.

11 Haziran'da başlayacak 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya, Macaristan ve Portekiz ile F Grubu'nda mücadele edecek Fransa'nın hücum hattında Karim Benzema'yla birlikte Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Kingsley Coman, Olivier Giroud, Ousmane Dembele, Wissam Ben Yedder ve Anthony Martial'in de olması bekleniyor.

Benzema Fransa futbolcular Birliği tarafından ülke dışındaki liglerde oynayan en iyi oyuncu seçilmişti.