Karikatürün 'Oscar'ları sahiplerini buldu

Birinciliğe Doğan Arslan ile İranlı Javad Alizadeh, ikinciliğe Sırbistan'dan Vladimir Stankovski, üçüncülüğe ise Polonya'dan Pawel Kuczynski değer görüldü.

80 ülkeden 944 sanatçının, 2 bin 945 karikatürle katıldığı serbest konulu 29. Aydın Doğan Karikatür Yarışması'nın ödül töreni, Hilton Convention Center'da yapıldı.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay , açılışta yaptığı konuşmada, karikatürün, yazılı basında evrensel dile sahip türlerden biri olduğunu dile getirerek, köşe yazısını okuyup anlamak için, onun yazıldığı dilin bilinmesi gerekirken, karikatürün evrensel bir anlatım tarzı olduğunu söyledi.

Bu yıl “ Arap Baharı ” üzerinden ele alınan yarışmada birinciliği paylaşan eserlerden birinin henüz tamamlanmadığını, ikincisinde ise tüm olup bitenlere iliştirilmiş bir yaşam bulunduğunu kaydeden Günay, her ikisini de ilginç seçimler olarak değerlendirdi.

Günay, geçen yılki yarışmada dereceye girmeyen ancak kendisinin ilgisini çeken karikatürde, bir siyasetçinin konuşmasını izleyen bir kadının bir elinde gül, diğer elinde kırmızı biber olduğunu anlatırken, “Konuşmasının sonunda neyi hak ederse onu verecek. Ya biberi ya gülü... O günden itibaren daha çok dikkat etmeye çalıştım. Hep gülü hak etme tarafında bulunmak için. Ama zaman zaman hayatın acımasızlığı, siyasetin hırsı ve konuşma şehveti her zaman gülü almaya imkan vermiyor” diye konuştu.

Gülten Akın'ın “Gül İçin İlahi” adlı şiirinin “İnsanlar bir gülü bir senetle/Değiştirmeye alıştılar/İnsanlar başka insanların hayatını/Bir hezaren sandalye midir hayat/ Dizip kaldırmaya alıştılar” dizelerini anımsatarak, “Onun için gülü hak etmek biraz zor hale gelmeye başladı. Ama bence bunun için hepimiz çalışmaya devam etmeliyiz, hayat ne kadar acımasız olursa olsun” dedi.

'70 bin karikatürü tarayarak, web müzesi oluşturduk'

Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı da gelecek yıl yarışmanın 30'uncu yılı olduğunu hatırlatarak, yarışmanın Charles Stewart Mott Vakfı tarafından ABD 'ye davet edildiğini ve “Drawing Together: International Cartoons's” başlığıyla Michigan eyaletinde Flint Institute of Arts (FIA) Müzesi'nde 14 Eylül'de açıldığını ve yıl sonuna kadar açık kalacağını söyledi.

Serginin, ABD'deki üçüncü büyük sergi olduğuna değinen Fetvacı, yurt dışı etkinliklerinin ABD ile sınırlı olmadığını, karikatürlerin New York 'taki Birleşmiş Milletler sergi salonlarının yanı sıra Brüksel'de Avrupa Parlamentosu salonlarında, Japonya , Çin, Romanya, Pakistan , Yunanistan , Moldova ve KKTC 'de sergilendiğini anlattı.

Fetvacı, vakıf olarak arşivlerinde bulunan 70 bin karikatürü tarayarak bir web müzesi oluşturduklarını belirtti.

Ödüller

Yarışmada birinciliğe Doğan Arslan ile İranlı Javad Alizadeh, ikinciliğe Sırbistan'dan Vladimir Stankovski, üçüncülüğe ise Polonya'dan Pawel Kuczynski değer görüldü.

Seçici Kurul, Brezilya'dan Jose Antonio Costa'yı, Belçika 'dan Ludo Goderis'i, Türkiye 'den Musa Gümüş ve Muhittin Köroğlu'nu, İran'dan Aliyeh Mazaheri'yi, Brezilya'dan Rodrigo Mineu, İran'dan Negin Naghiyeh, Ukrayna'dan Sergey Riabokon, Brezilya'dan Raimundo Waldez, Çin'den Cai Weidong ve Hollanda 'dan Bert M. L. Witte'yi başarı ödülüne layık buldu.

Witte hayatını kaybettiği için plaketini eşi aldı.

Yarışmada birincilik ödülü alan sanatçılara Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından plaket verilirken, birincilik ödülü 8 bin dolar, ikincilik ödülü 5 bin dolar, üçüncülük ödülü 3 bin 500 dolar, başarı ödülü ise 500 dolar olarak belirlendi.

Birincilik ödüllerini Kültür ve Turizm Bakanı Günay ile Aydın Doğan'ın eşi Sema Doğan, ikincilik ödülünü İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Sema Doğan, üçüncülük ödülünü de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç ve Candan Fetvacı sundu.

Tanini grubunun mini konser verdiği ödül törenine, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve eşi Sema Doğan, Hanzade Doğan Boyner, Enis Berberoğlu , Sedat Ergin, Doğan Hızlan ve Eyüp Can Sağlık 'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.