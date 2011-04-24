-KARİKATÜRİST ÖZER VEFAT ETTİ ESKİŞEHİR (A.A) - 24.04.2011 - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Atila Özer (62), vefat etti. AÜ Eğitim Karikatürleri Müzesi Müdürü de olan Prof. Dr. Özer'in, tedavi gördüğü Eskişehir Acıbadem Hastanesi'nde dün hayatını kaybettiği öğrenildi. Prof. Dr. Özer'in cenazesi yarın Alaaddin Cami'nde kılınacak ikindi namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek. -PROF. DR. ÖZER- Burdur'da 1949 yılında doğan Prof. Dr. Özer, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'ni bitirdi. İletişim Sanatları dalında yüksek lisans yapan Prof. Dr. Özer, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden grafik dalında sanatta yeterlik aldı. Prof. Dr. Özer, 1995 yılında doçent, 2001 yılında profesör oldu. Yaklaşık 30 yıl AÜ öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Özer, karikatür sanatıyla çizer ve araştırmacı olarak ilgilendi. İlk kişisel sergisini 1978 yılında Nasreddin Hoca'nın doğduğu köyde (Hortu-Eskişehir) açan Prof. Dr. Özer, daha sonra Avusturya'nın Klagenfurt kentinde (1986), Eskişehir'de (1988), Şile'de (1992), Sivrihisar'da (1993), Ankara'da (1994), Anamur'da (1996), Almanya'nın Staufen kentinde (1996), Avusturya'nın Landeck ve Zams kentlerinde (2000), Eskişehir'de (2008) sergiler açtı. Prof. Dr. Özer, pek çok ulusal ve uluslararası karma sergiye katıldı. Bir eseri de Varşova Karikatür Müzesi'ne alındı. AÜ Karikatür Kulübü'nü kuran Prof. Dr. Özer, ulusal ve uluslararası pek çok etkinlik düzenledi. Kendini karikatür sanatına adayan Prof. Dr. Özer, yaklaşık 50 ödül kazandı.