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Kültür-Sanat

Karikatürist Cafer Zorlu vefat etti

Zorlu, Akbaba dergisi, Tercüman, Hürriyet, Milliyet gazetelerinde spor konulu karikatürler çizdi

25 Ağustos 2012 12:07

Türk mizah dünyasında önemli yapıtlara imza atan karikatürist Cafer Zorlu, 'yaşlılığa bağlı nedenlerle' 86 yaşında Küçükçekmece Cennet Mahallesi'ndeki evinde hayatını kaybetti.

Zorlu'nun cenazesi Cennet Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

 

Cafer zorlu kimdir?

 

Zorlu, 1926 yılında İnegöl'de doğdu. İlk eseri 1957'de Dolmuş dergisi'nde yayımlanan Zorlu, daha sonra Taş Karikatür dergisinde karikatür çizmeye başladı. Akbaba dergisi, Tercüman, Hürriyet, Milliyet gazetelerinde spor konulu karikatürler çizen Zorlu, Türkiye Gazeteciler Derneği ve Türkiye Spor Yazarları Derneği ödüllerini bir çok kez kazandı. Zorlu'nun meslek hayatı boyunca çizdiği seçilmiş karikatürleri dört ayrı kitapta toplandı.

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