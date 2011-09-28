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Karikatürist Baruter'e 1 yıl hapis istemi

Penguen dergisinde çizdiği karikatür nedeniyle Bahadır Baruter hakkında 1 yıl hapis istendi.

28 Eylül 2011 03:00

T24 - Penguen dergisinde çizdiği karikatür nedeniyle Bahadır Baruter hakkında 1 yıl hapis istendi.

Karikatürist Baruter'e 1 yıl hapis istemiHabertürk'te yer alan habere göre, Penguen’de çizdiği karikatürde cami sütununda okunan “Allah yok, din yalan” yazısı nedeniyle Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası ile bazı vatandaşların şikâyetçi olduğu karikatürist Ömer Bahadır Baruter hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Baruter’in “Halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama” suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanılması talep edildi. Baruter, bugün hâkim karşısına çıkacak.



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