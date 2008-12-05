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Yaşam

Kargoyla sahte para

İstanbul'dan Bursa'ya kargoyla gönderilen sahte banknotları teslim alan kişi gözaltına alındı.

05 Aralık 2008 02:00

İstanbul'dan Bursa'ya kargoyla gönderilen sahte banknotları teslim alan kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Şube Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'ndan önce piyasaya çok miktarda sahte para sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Seyit Ahmet P'nin (51) İstanbul'dan kargo aracılığıyla gönderilen sahte paraları teslim alacağını belirledi. 

Sahte parayı tanımanın yolları

Kargonun gönderildiği şirketin bürosunda önlem alan ekipler, banknotların bulunduğu paketi almak için gelen zanlıyı suçüstü yakaladı.

Pakette, sahte olduğu tespit edilen 51 adet 20 YTL'lik banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, sorgulamasının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.




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