Kargoyla gelen 'kimyasal gelinlik' kolisi 9 kişiyi hastanelik etti

Muğla'da, bir giyim mağazasına kargo görevlileri tarafından bırakılan ve içerisinde gelinlik bulunan üzeri ıslak koliden etrafa yayılan koku nedeniyle, aralarında mağaza çalışanları ile sağlık görevlilerinin bulunduğu 9 kişi zehirlendi. Olay sonrası mağaza karantina altına alınırken, zehirlenenler ise hastanedeki dekontaminasyon odasında yıkandı.

Menteşe ilçesinin Şeyh Mahallesi'ndeki İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasına, bugün öğle saatlerinde, kargo görevlileri tarafından üzerinde ıslaklık bulunan bir koli bırakıldı. İçerisinde gelinlik olan koliyi açan işyeri görevlileri, bir anda etrafa yayılan kokudan rahatsızlandı. Mağaza yetkilileri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kokudan sağlık görevlileri de etkilendi. Kusma, mide bulantısı, burun ve göz yanması şikayeti olan mağaza çalışanları ile sağlık görevlileri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 4'ü sağlıkçı 9 kişi hastanenin dekontaminasyon odasına teker teker alınarak, yıkandı.

Zehirlenmeye formaldehit sebep olmuş

Muğla'daki bir giyim mağazasında, kargo görevlileri tarafından bırakılan içerisinde gelinlik bulunan ıslak koliden yayılıp 9 kişinin zehirlenmesine neden olan maddenin, formaldehit isimli kimyasal madde olduğu belirlendi.

Muğla İl Emniyeti Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, kargo şirketi yetkilileri ile yaptıkları görüşme, sır perdesini araladı. Kargo şirketiyle yapılan görüşmede, İzmir'deki bir firma tarafından bir doktora gönderilen, içinde 1 litre kadar formaldehit isimli kimyasal madde bulunan şişenin taşınma sırasında kırılıp, gelinlik kolisinin üzerine döküldüğü anlaşıldı. Farmaldehit isimli kimyasalın solunması halinde akciğerlerde ödeme neden olduğu ve ölüme kadar götürebildiği öğrenildi.

Formaldehit nedir?

Doymuş aldehitler sınıfının en küçük üyesidir. Saf formaldehit, renksiz ve zehirli bir gazdır. Formaldehit, ekseriyetle yüzde 37'lik sulu çözeltisi şeklinde taşınır veya depo edilir. Bu çözeltiye formalin denir. Formalinden, düşük basınç altında su buharlaşıp ayrıldığı zaman, paraformaldehit meydana gelir. Bu bir polimer olup, beyaz katı bir maddedir. Bu polimer ısıtıldığı zaman, gaz formaldehide dönüşür. Formaldehit polimerleştirilirse, polioksimetilen adında katı, beyaz, suda çözünmeyen bir ürün elde edilir. Formaldehit, proteinler ile suda çözünmeyen bileşikler meydana getirdiğinden, zehirlidir. Bu özelliği ve ucuz olması dolayısı ile dezenfektan (mikrop öldürücü) olarak kullanılır. Sudaki çözeltileri anatomik ve mikroskobik preparatları korumakta kullanılır.

Muğla İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, olayla ilgili olarak hastaneye getirilen 9 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtip, "Zehirlenlere müdahale etmek isteyen sağlık görevlilerinden 4 kişi de zehirlendi. Hepsinin dekontaminasyon odasında yıkanma işlemi gerçekleşti. Şu an itibariyle gözetim altındalar. Kargoda talihsiz bir olay yaşandı" dedi. (DHA)