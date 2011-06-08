-KARGODAN PARÇALANMIŞ CESET ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 08.06.2011 - Fatih'te, kargoyla Azerbaycan'a gönderilmek istenen koliden parçalanmış erkek cesedi çıktı. Alınan bilgiye göre, Aksaray Küçük Langa Caddesindeki Uluslararası Avrupa Garajında yer alan özel bir kargo şirketine gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, getirdiği koliyi şirket yetkilisine teslim etti. Kargoyu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye göndermek istediğini söyleyen bu kişi, koliyi bıraktıktan sonra ayrıldı. Şüphe üzerine koliyi açan şirket görevlileri, battaniyeye sarılı halde parçalanmış erkek cesediyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ceset üzerinde inceleme yaptı. Kargo çalışanları ve görgü şahitlerinin polise verdikleri ifadelerde, el arabasıyla taşımacılık yapan bir kişinin koliyi kargo şirketine bıraktıktan sonra buradan ayrıldığını söyledikleri öğrenildi. MOBESE kayıtlarını incelemeye alan polis, olayla ilgili başlattığı çalışmayı sürdürüyor.