Kargocuların Ramazan mesaisi: Memleketten gelen gıda ürünleri zirvede

Pandeminin gölgesinde başlayan Ramazan ayında salgın dolayısıyla iftarlarını evlerinde açan vatandaşın gıda tüketimi arttı. Bu nedenle aileler, memleketlerine yönelerek, Kayseri’den salam, sucuk, Kars’tan kaşar, Şanlıurfa’dan salça, Malatya’dan kayısı, Ege’den zeytinyağı getirtmeye başladı. Kargo firmasında çalışanlar ise talebin yüzde 60 arttığını dile getirdi.

Bu yıl Ramazan ayında restoranlar kapalı. O nedenle her yıl Ramazan’da temel gıda ürünlerine artan talep daha da yükseldi. Özellikle online gıda alışverişlerine ilgi fazla olurken, akrabalar tarafından 'memleketlerden' gönderilen gıda ürünlerini içeren kargolar da zirve yaptı.

Kayseri'den sucuk, Kars'tan kaşar, Ege'den zeytin yağı

Kayseri’den salam, sucuk, Kars’tan kaşar, Şanlıurfa’dan salça, Malatya’dan kayısı, Ege’den zeytinyağı en çok talep edilen ürünler oldu. Bu dönemde kargo firmaları ise yöresel lezzetleri bozulmadan Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmak için zamanla yarışıyor. Bu dönemde, özellikle kuru gıda, bakliyat ve Ramazan kolisi gönderi oranlarında artış yaşanıyor.

"Kısıtlamalar nedeniyle insanlar memleketlerine gidemedi"

Jetizz’in Genel Müdürü Sinan Yavuz, “Ramazan ayı Türkiye’de gıda sektörünün en hareketli olduğu aydır. Tüm Türkiye'deki yıllık gıda alışverişinin yüzde 25'i Ramazan ayında gerçekleştiriliyor. Bu yıl pandemi nedeniyle ekstra bir yoğunluk var çünkü bütün iftarlar evde yapılıyor. Ayrıca insanlar marketlerdeki yoğunluktan kaçıyor ve gıda ürünlerini internet üzerine sipariş ediyor. Gıdanın dolaşımı artıyor, bu dönemde biz de büyük bir sorumluluk alıyoruz” dedi.

Yavuz şunları kaydetti:

Ayrıca kısıtlamalar nedeniyle insanlar memleketlerine gidip ihtiyaçları olan gıda ürünlerini getiremedi. Kargo şirketleri olarak bizler diğer illerden bu lezzetleri getirip, kapılarına kadar teslimatı yapıyoruz. Gerek artan bu tüketim ve gerekse pandemi kısıtlamaları sebebiyle, lojistik sektörü olarak temel tüketim ürünlerinin raflarda yer alması için, yoğun çaba harcıyoruz”

"Ramazanda kargo talepleri yüzde 60 arttı"

“En çok Kayseri’den salam, sucuk, Ege Bölgesi’nden zeytinyağı, Gaziantep ve civar illerden salça ve kuru baklava, Kars ve doğu yöresinden kaşar ve bal gibi ürünler geliyor. Kargo talepleri bir önceki aya göre yüzde 60 arttı. Bu ayın etkisiyle gece 23.00’e kadar teslimatlarımız devam ediyor. Çünkü sahur için de talep var, onları da karşılamak için çalışıyoruz” (DHA)