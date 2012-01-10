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Dünya

Kargo gemisi Rena batıyor WELLINGTON (A.A)

10 Ocak 2012 10:07

-Kargo gemisi Rena batıyor WELLINGTON (A.A) - 10.01.2012 - Yeni Zelanda kıyılarında mercanlara çarparak karaya oturan yük gemisi, ikiye bölündükten sonra batmaya başladı.  Yaklaşık 3 ay önce karaya oturan Rena adlı kargo gemisinin kıç tarafının batmaya başladığı bildirildi. Yetkililer, geminin ön bölümünün hala suyun üzerinde olduğunu ancak kaptan köşkünün de bulunduğu arka tarafın suya gömüldüğünü kaydetti. Gemideki yaklaşık 150 konteynerin daha denize düştüğü, ön bölümde hala 800'den fazla konteyner bulunduğu belirtiliyor.  Karaya oturduğu zaman denize yayılan yaklaşık 400 ton yakıtı nedeniyle çevre felaketine neden olan 236 metrelik yük gemisi Rena, haftasonu şiddetli dalgalara dayanamayarak ikiye bölünmüştü.

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