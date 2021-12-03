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Kargo fiyatlarına yüzde 40 zam yolda

"Pandemide yükselişe geçen e- ticaret, kargo ücretleri nedeniyle cazibesini kaybedecek"

03 Aralık 2021 15:11

Doğalgaz, akaryakıt ve gıda zamlarının ardından sıra kargoya geldi. GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, Türkiye’de 7-8 kargo şirketinin faaliyet gösterdiğini ve bu şirketlerin 15 Aralık itibariyle kargo ücretlerine yüzde 40 zam yapacağını söyledi.

Ekonomist'ten Özlem Yılmaz'ın haberine göre Akyürek, “Aralık 15’ten sonra kargo şirketlerinde yüzde 40 zam söz konusu olacak. Kargo ücretlerindeki artış tüketici tercihlerini değiştirecek. Pandemide yükselişe geçen e- ticaret, kargo ücretleri nedeniyle cazibesini kaybedecek. Tüketicilerin fiziki mağazalara kayışı olacak” ifadelerini kullandı.

DoğalgazakaryakıtgıdazamkargoGökhan Akyürek
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