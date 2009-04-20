Karga tulumba hastaneye

İstanbul'da 2 hafta önce boyun fıtığı ameliyatı geçiren ve raporlu olduğu için evinde istirahat eden Edirne Vali Yardımcısı Aydın Akkor, evinde fenalaşınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Geçirdiği ameliyatın ardından Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan İl Özel İdaresi Lojmanındaki evinde dinlenen Vali Yardımcısı Aydın Akkor, saat 12.00 sıralarında aniden fenalaşınca eşi ve oğlu hemen sağlık ekiplerine ve Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Bunun üzerine çok sayıda polis ekibi ile ambulans lojmana geldi. Büyük paniğin yaşandığı lojmanda Edirne Vali Yardımcısı Aydın Akkor, bir battaniyenin içine konularak ambulansa taşındı ve daha sonra Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Edirne Vali Yardımcısı Aydın Akkor'un hastaneye kaldırıldığını öğrenen Edirne Valisi Mustafa Büyük, Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmeli ve çok sayıda daire müdürü hastaneye akın etti. Acil Serviste müşahede altına alınan Aydın Akkor'a hastanede görevli çok sayıda uzman hekim müdahele etti. Yaklaşık 45 dakika süreyle hastanede tutulan Aydın Akkor, yapılan ilk müdehalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Hastanede bulunan Aydın Akkor'un eşi ve oğlu ise sinir krizleri geçirdi ve gözyaşı döktü.



Vali Yardımcısı Aydın Akkor'un yoğun bakımda olduğunu belirten Edirne Valisi Mustafa Büyük şöyle dedi:



"15 gün önce İstanbul'da boyun fıtığından ameliyat oldu. Ona bağlı olarak bazı rahatsızlığı vardı. Cuma günü kendisini ziyaret etmiştim ve gayet iyiydi. Kalp ve beyinle ilgili durumu olduğu doktorlar tarafından düşünülüyor. İnşallah tedavi olacak. İnşallah sağlığına kavuşacak. Dua ediyoruz. Bütün tıbbı müdahaleler yapıldı."



Stent takıldı



Edirne Valisi Mustafa Büyük, yaptığı açıklamada, bugün öğle saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Akkor'ın kalp krizi geçirdiğini, anjiyonun ardından bir damarına stent takıldığını söyledi.



Akkor'un bilincinin kapalı olduğunu ifade eden Vali Büyük "Arkadaşımız inşallah en kısa sürede aramıza döner. Doktorlar gereken müdahaleyi yapıyorlar. Anjiyo oldu. Bir damarına stent takıldı. Şu anda yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak yatıyor" dedi. (DHA, AA)

