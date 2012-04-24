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Yaşam

Karga gürültüsü 100 kavak ağacını kestirdi

Nuriye Özkan, kargaların gürültüsü nedeniyle uykusuz kaldıklarını belirtti

24 Nisan 2012 16:24

Muş'ta, kargaların çıkardığı gürültüden bıkan mahalle sakinleri, evlerinin bahçelerindeki 100 kadar kavak ağacını kesmeye veya budamaya veya kökünden kesmeye başladı

Mehmet Aydın'ın Radikal gazetesinde yer alan haberine göre, Merkez Hürriyet Mahallesinde oturan 3 çocuk annesi, 58 yaşındaki Nuriye Özkan, bahçedeki kavak ağaçlarına yuva yapan kargaların sabahın erken saatlerinde başlayan gürültülerinin gün batımına kadar devam ettiğini söyledi. Kargaların gürültüsü nedeniyle uykusuz kaldıklarını belirten Nuriye Özkan, "Kocam öldükten sonra uykum hassaslaştı. Ama bu kargalar, insanı canından bezdiriyor. Çareyi bahçedeki ağaçları budamakta bulduk. 10 kadar ağacı kestirdim. Kargalar toplu halde konacak dal bulamayınca evimizin dört bir tarafını sessizlik kapladı. Artık sabahın köründe uyanmıyoruz" dedi.

 

Yumurta bırakılan yuvalara dokunmadılar

 

Kargaların yumurta bıraktığı yuvalara dokunmadıklarını belirten mahalle sakinleri, kavak ağaçlarının polen yaydığı için sağlık acısından zararlı olduğunu anlatırken, "Kargalar nedense sadece kavak ağaçlarında yuva yapıyor. Yaz geldi mi sürü halinde uçuyorlar. Ağaçlara konup saatlerce çıkardıkları sesle herkesi rahatsız ediyorlar. Muş’ta karga sayısı her geçen artıyor. Bazen ’Kargalar’ filmi gerçek olacak diye korkuyoruz" diye konuştu.

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