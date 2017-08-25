T24 LogoT24 Logo
Spor

Karesispor'da Fahri Güler takımın performasından memnun

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin yeni ekibi Karesispor'da Antrenör Fahri Güler, takımının performansından memnun olduğunu söyledi

25 Ağustos 2017 17:58

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- TÜRKİYE Basketbol Ligi\'nin yeni ekibi Karesispor\'da Antrenör Fahri Güler, takımının performansından memnun olduğunu söyledi.
Çanakkale kampının verimli geçtiğini dile getiren Güler, \"İlk hazırlık maçımızı 30 Ağustos\'ta Yalova Belediyespor\'la oynayacağız. 18-23 Eylül tarihleri arasında Antalya\'da yapılacak Federasyon Kupası\'na hazır çıkmak istiyoruz. Yabancı oyuncularımızdan Jery Smith ve Gani Lawal kupa maçlarına yetişecek. Kupada ilk 8 takım arasına kalmak istiyoruz ve bunu gerçekleştirecek gücümüz var\" dedi.
Öte yandan Karesispor şampiyon kadrodan 4 oyuncuyla nikah tazeledi.
İmza töreninde konuşan Karesispor Başkanı Ahmet Ayan, \"Geçen yıl şampiyonluk yolunda bize çok büyük katkı sağlayan Enver, Sezgin, Azizcan ve Volkan ile yola devam etme kararı aldık. Bu sezon da başarılı çizgilerini sürdüreceklerine inanıyorum. Kendilerine başarılar diliyorum\" dedi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Coşkun YAMANBALIKESİR DHA TÜRKİYE Basketbol LigiKaresispor Antrenör Fahri GülerGülerAğustos Yalova BelediyesporEylülAntalyaFederasyon KupasıYabancıJery SmithGani LawalKupadaKaresisporKaresispor Başkanı Ahmet Ayan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24