Karesispor'da Fahri Güler takımın performasından memnun

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- TÜRKİYE Basketbol Ligi\'nin yeni ekibi Karesispor\'da Antrenör Fahri Güler, takımının performansından memnun olduğunu söyledi.

Çanakkale kampının verimli geçtiğini dile getiren Güler, \"İlk hazırlık maçımızı 30 Ağustos\'ta Yalova Belediyespor\'la oynayacağız. 18-23 Eylül tarihleri arasında Antalya\'da yapılacak Federasyon Kupası\'na hazır çıkmak istiyoruz. Yabancı oyuncularımızdan Jery Smith ve Gani Lawal kupa maçlarına yetişecek. Kupada ilk 8 takım arasına kalmak istiyoruz ve bunu gerçekleştirecek gücümüz var\" dedi.

Öte yandan Karesispor şampiyon kadrodan 4 oyuncuyla nikah tazeledi.

İmza töreninde konuşan Karesispor Başkanı Ahmet Ayan, \"Geçen yıl şampiyonluk yolunda bize çok büyük katkı sağlayan Enver, Sezgin, Azizcan ve Volkan ile yola devam etme kararı aldık. Bu sezon da başarılı çizgilerini sürdüreceklerine inanıyorum. Kendilerine başarılar diliyorum\" dedi.

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