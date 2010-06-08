Karekodda karmaşanın sebebi yanlış basım

T24- Karekod optik okuyucu üreticisi Opticon firmasının Türkiye Distribütörü Mobit Bilişim A.Ş. Teknik Müdürü Hasan Hüseyin Tezcan, 16 Mayıs'tan itibaren uygulamaya konulan İTS uygulamasındaki sıkıntılara ilişkin yaptığı açıklamada, kendilerine ulaştırılan okunamayan karekod şikayetlerini araştırarak, problemin kaynağına ulaştıklarını, birçok ilaç firmasının barkodları okunurken, bazı firmaların ilaçlarına ait barkodların ise okunmadığını, bunun hastaların mağdur olmasına neden olduğunu söyledi.



Durumun halen devam ettiğini ifade eden Tezcan, şunları kaydetti:





''Problem epey uzun süre devam edebilecek. Çünkü hatalı basılan çok miktarda geçici karekod etiketi eczaneler dahil ilgili yerlere dağıtılıp ilaçlar üzerine yapıştırılarak piyasaya sürülmüş. Piyasaya sürülen bu hatalı etiketlerin geri toplanıp düzeltilmesinin pratik olarak imkan dahilinde olmadığı düşünülmektedir. İnceleme için gönderilen karekod problemli etiketler, hem tarafımızdan hem de OPTICON tarafından dikkatle incelenmiş, yapılan incelemede geçici karekodların GS1 standardının dışında piyasada çok nadir kullanılan Mirrored Datamatrix (aynalanmış görüntü) şeklinde basıldığı tespit edilmiştir. Uluslararası Datamatrix GS1 standardı; 'ISO/IEC JTC 1/SC 31 N1885 Date: 2005-01-18 ISO/IEC FCD 16022 ISO/IEC JTC 1/SC 31/WG 1 Secretariat: ANSI Information technology – Automatic identification and data capture techniques — Bar code symbology specifications — Data Matrix' dokümanı ve ilgili diğer standart dokümanları incelenmiş ve neticede hiçbir standart dokümanda mirrored (aynalanmış) baskı şeklinde bir baskı tekniği bulunamamıştır. Basılan etiketler İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün yayınladığı uluslararası GS1 Datamatrix ECC200 standardına aykırı olup aslında matbaa tarafından yapılan büyük ve ciddi bir hatadır. Söz konusu tespit OPTICON araştırma ve geliştirme birimi tarafından gönderdiğimiz veriler incelenerek ortaya çıkarılmıştır.''