Karekoda 1 ay ek süre

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Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlaç Takip Sistemi (İTS) kapsamında Mayıs ayı içinde başlatılan karekod uygulaması gereği, firmalara karekodsuz ilaçları değiştirmeleri için tanınan sürenin 1 Haziran itibariyle sona erdiğini hatırlattı.





Karekodsuz ürünlerin 1 Ocak 2011 tarihine kadar satılabileceğinin 30 Eylül 2009 tarihli yönetmelik ile belirlendiğini belirten Özel, şunları kaydetti:





''Sağlık Bakanlığı'nın 02 Mart 2010 tarih 2010/12 sayılı genelgesi ile bu tarih 01 Haziran 2010'a çekilmiş, bu uygulama hakkında Danıştay Onuncu Dairesince yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır.





20 Mayıs 2010 tarihinde Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından karekodsuz ürünlerin 01 Haziran 2010 tarihinden itibaren 'kusurlu ürün' sayılacağının ve SGK tarafından satın alınmayacağının ifade edilmesi üzerine, böylesi bir uygulamanın hukuka uygun olmadığı ve yeni bir hukuki süreç başlatacağı ifade edilmiş; ayrıca Danıştay Kararlarına uygun olarak düzenleme yapılması konusunda Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'ne ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na Birliğimiz tarafından yazılı başvuru yapılmıştır.''





EK SÜRE





Konunun, bugün önce saat 15.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ile Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri tarafından görüşüldüğünü, sonrasında saat 17.00'de başlayan ve Devlet Bakanı Ali Babacan başkanlığında gerçekleşen Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısında değerlendirildiğini anlatan Özel, şöyle devam etti:





''İlgili Bakanlar tarafından saat 23.55'de Birliğimize verilen bilgi, karekodsuz ürünlerin satışı için 30 gün ek süre verildiği şeklindedir. Buna göre Haziran ayı boyunca karekodsuz ilaçların kupür ve barkodu kesilerek verilmesine devam edilecektir.





Talebimiz, karekodsuz ilaçların 01 Ocak 2011 tarihine kadar satılabilmesi olup, 30 günlük ek sürenin kesinlikle yeterli olmadığı Birliğimiz tarafından bildirilmiştir. Haziran ayı boyunca, konuyla ilgili görüşmelerimiz ve çalışmalarımız sürdürülecektir.''