-KARDEŞLERİN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN DRAM ÇIKTI KULU (A.A) - 31.08.2010 - Metin Bolat - Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Tavşançalı beldesinde, boş bir binada kullanılmayan derin dondurucuda yaşları 4 ile 11 arasında değişen 4 kardeşin cesedinin bulunmasının ardından bir aile dramı ortaya çıktı. Dört çocuğun ölü bulunmasının ardından Üçer ailesinin evinde gözyaşları ve ağıtlar dinmiyor. Yaşları 4 ile 11 arasında değişen 4 çocuğunu kaybeden baba Mehmet Üçer (31), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 12 yıl önce eşi Nazmiye ile imam nikahıyla birlikte yaşamaya başladığını söyledi. Resmi nikahı imkanı olmadığı için yaptıramadığını, Saime (4), Aynur (7), Ozan (10) ve Ebru (11) adlarında dört çocukları olduğunu belirten Üçer, "Çocuklarımız bizim her şeyimizdi. Çünkü onlar adeta bizlerin dünyasını renklendirmişti" dedi. Her baba gibi çocukları için seve seve canını verebileceğini ifade eden Üçer, şunları söyledi: "Bizim dünyamız dün başımıza yıkıldı. Çocuklarımı o dolabın içinde öyle birbirlerine yapışmış şekilde görünce ne yapacağımı şaşırdım. Onların cesetlerini kendi elimle çıkarttım. Yavrularımın kendi elleriyle yaptıkları tahta oyuncaklarını görünce daha çok üzüldüm. Çünkü onların oyuncağı bile tahtadandı." Eşiyle birbirlerini teselli etmeye çalıştıklarını anlatan Üçer, ancak evlat acısını dindirmeye hiçbir gücün yetmediğini ifade etti. -ÇOCUKLARI OKUSUN DİYE AYAĞINA AYAKKABI BİLE ALAMAMIŞ- Çocuklarının okuyup hayatlarını kurtarmasını istediğini ancak ölümleriyle hayallerinin de yarım kaldığını dile getiren Üçer, şunları söyledi: "Ben geçimimi çobanlık yaparak sağlayan bir insanım. Eşimi ve çocuklarımı da alarak doğup büyüdüğüm köyümden ayrıldım. Kulu'daki bir yaylada bulunan besi çiftliğine yerleştim. Çocuklarım çok sıkıldığı için hep birbirleriyle oynamak zorunda kalıyordu. Çünkü çevrede çok fazla ev bulunmadığı için çocuk da yoktu. Bugüne kadar başıma ne geldiyse hep maddi imkansızlıklardan geldi. Ben çocuklarımın iyi şartlarda büyümesi ve okuyabilmesi için 8 yıldır ayağıma ayakkabı bile almadım. Cebimde 1 lira varsa onu harcamaz çocuklarıma verirdim. Ben ve eşim ilkokulu bile bitirememiştik. O yüzden çocuklarımın okuyup hayatlarını kurtarmasını istiyordum. Küçük kızım nedense son üç gündür sabah çok erken saatlerde dahil sürekli yanımıza gelip beni ve eşimi öpüyordu. O zaman bir anlam veremiyorduk. Ancak şimdi çok iyi anlıyoruz" Baba Üçer, bu yıl yeni okula yazdırdığı 7 yaşındaki kızı Aynur'un okula başlama hazırlığında olduğunu da sözlerine ekledi.