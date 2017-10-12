Kardeşleri kurşunlayan katil zanlısına 24 yıl hapis

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 35 yaşındaki Ali Soran, otomobil kiralama işi yapan 27 yaşındaki Özkan Aktürk\'ü öldürüp, ağabeyi 30 yaşındaki Mehmet Salih Aktürk\'ü yaraladıktan sonra kendisi korumak için ateş ettiğini öne sürdü. Mahkeme heyeti, Soran\'a 24 yıl hapis cezası verdi.

Oto kiralama işi yapan Özkan Aktürk ile ağabeyi Mehmet Salih Aktürk, 9 Şubat 2016\'da Gülbahçesi Mahallesi\'nde işyerini kapatıp eve gitmek için yürümeye başladı. Ali Soran ile yeğeni 17 yaşındaki O.S.\'nin içinde bulunduğu otomobil, Aktürk kardeşlerin yanına yaklaştı. Ali Soran da tabancayla Aktürk kardeşlere kurşun yağdırdı. Yaralanan kardeşlerden Özkan Aktürk kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı, Ali Soran ile yeğeni 8 gün sonra saklandıkları evde yakalandı. Ali Soran cinayeti yeğeninin işlediğini öne sürerken, O.S. ise, amcasının suçu üzerine yıkmaya çalıştığını söyledi. Tutuklanan Ali Soran hakkında \'Kasten öldürme\' suçundan ömür boyu, \'Öldürmeye teşebbüs\' suçundan 15 yıla kadar, tutuksuz sanık O.S. hakkında da cinayete yardım suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne dava açıldı.

\'KENDİMİ SAVUNDUM\'

Kararın verildiği son duruşmaya getirilen Ali Soran, Mehmet Salih Aktürk ile oto kiralama işinde ortaklığı olduğunu belirterek Soran savunmasında şunları söyledi:

\"Ağabeyim Ramazan ile ortağımız otomobilimizi güvendiğimiz Mehmet Salih Aktürk adına tescil ettirmiştim. Ortaklık bittikten sonra arabayı satmak isterken arabanın üzerinde 35 bin liralık rehin olduğunu öğrendim. Mehmet Salih Aktürk\'ten paramı istedim. Kimseyi tehdit edip haraç istemedim. Yeğenim O.S. ile eve gidiyordum. Bu sırada Mehmet Salih Aktürk, 3 kardeşi ile birlikte ellerinde sopalar olduğu halde yolumu kestiler. Beni araçtan inmeye zorladılar. Özkan Aktürk, elini beline silahını çıkaracakmış gibi yaptı, silahını da gördüm. Öldüreceklerini düşünerek ellerinden kurtulmak amacıyla hedef gözetmeksizin ateş ettim.\"

Yaralanan Mehmet Salih Aktürk ise Ali Soran ila ortak olmadıklarını belirterek, \"3 ay işyerimizde çalıştı. Araba satışı konusunda aramızda anlaşmazlık oldu. Ali Soran benden 35 bin yerine 60 bin lira istiyordu. Ben bunu haraç olarak değerlendirdim.\"

Tutuksuz sanık O.S. ise, suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti, Ali Soran\'a \'Tahrik ve iyi hal\' indirimleri uygulayarak \'Cinayet, cinayete teşebbüs ve ruhsatsız silah\' suçlarından 24 yıl hapis cezası verdi. O.S.\'ye ise, ruhsatsız silah suçundan 6 ay hapis cezası verildi.



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