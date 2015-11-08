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Kardeşler arasındaki miras kavgası kanlı bitti; 2 ölü 1 yaralı

Anlaşmazlık çıkan dava 15 senedir sürüyordu

08 Kasım 2015 10:32

  1. İzmir’in Kemalpaşa İlçesi’nde, babalarından miras olarak kalan ev, tarla ve bahçenin satışı konusunda anlaşamadıkları ileri sürülen iki kardeş arasında çıkan kavgada kan döküldü. Tartışmada, kız kardeşi Gülten (45) ve eniştesi Sedat Foçadan’ı (51) tabancayla öldürüp, yeğeni Selin Foçadan’ı (20) da yaralayan emekli banka müdürü A.C. (55) polis tarafından gözaltına alındı.

Gülten Foça’dan, dün saat 19.30 sıralarında, eşi Sedat ve kızı Selin Foçadan ile annesi Şadan Cirit’in Eski Belediye Caddesi’ndeki müstakil evine gitti. Foçadan ve ağabeyi arasında yaklaşık 15 yıldır süren babalarından miras olarak kalan ev, tarla ve bahçenin satılması konusundaki anlaşmazlık için konuşmaya başladı. 

İddiaya göre, Gülten Foçadan, babalarından miras kalan arazi ve evin satılmasını istedi. Ancak, A.C., hayatta olan annesine kendisinin baktığını, babalarından kalan tarla ve bahçelerle bugüne kadar kendisinin ilgilendiğini belirtip, kız kardeşinin bu isteğini geri çevirmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine sinirlerine hakim olamayan A.C., belinden çıkardığı tabancasını ateşleyeyerek kardeşi Gülten, bir meşrubat firmasında kamyon şoförü olarak çalışan eniştesi Sedat ve yeğeni Selin Foçadan’ı kurşun yağmuruna tuttu. 

Foçadan çifti, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kızları Selin Foçadan ise yüzünden yaralandı. Silah sesini duyan komşuların haber vermesi üzerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekibi, yaralı genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yapıp, Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavisi süren Selin Foçadan’ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Gülten ve Sedat Foçadan çiftinin cesetleri ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Çiftin otopsinin ardından bugün ikindide yakınları tarafından alınan cenazelerinin Kemalpaşa Çarşı Camisi’nde kılınacak namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan C.A.’nın bugün polisteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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