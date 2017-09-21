Kardeşinin yaralandığı kaza yerine giderken TIR çarpıp, öldü

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA\'nın Ceyhan İlçesi\'nde kardeşinin yaralandığı kazanın olduğu yerde yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Ayşe Kuşoğlu, TIR\'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında D-400 Karayolu Köprülü Mahallesi kavşağında meydana geldi. 60 yaşındaki Vehbi Altınbaş yönetimindeki 46 LY 103 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, araçta sıkışan Altınbaş\'a müdahale edemeyince, itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye erlerinin kurtarma çalışması sürerken, Altınbaş\'ın ablası Ayşe Kuşoğlu da kaza yerine geldi. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Kuşoğlu\'na, Hüseyin A. yönetimindeki 16 VR 769 plakalı TIR çarptı. Olay yerinde hazır bulunan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kuşoğlu\'nun öldüğü belirlendi. Sıkıştığı yerden çıkartılan Altınbaş, ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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