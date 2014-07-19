Kardeşinin ölümünü anlattı: Muhammed topa koşarken öldü

İsrail’in çarşamba günü Gazze plajında açtığı ateşte ölen dört çocuktan biri olan Muhammed Ramiz’in (11) kardeşi Seyyid Ramiz, dünyada yankı bulan olayı “Muhammed suya kaçan topu almaya koştuğu sırada füze düştü” diye anlattı.

Hürriyet gazetesinden Fehim Taştekin, Gazze’de İsrail’in bombasıyla ölen çocuklardan birinin kardeşiyle konuştu. Hürriyet’teki haber şöyle:

Gazze’de yas tutulan evlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ölüm Gazze’ye yer yer denizden geliyor. Gazzeli tekneciler kıyıdan fazla uzaklaşmadan kâh balık avlıyor kâh İsrail’e av oluyor. Mina Mahallesi’nde balıkçılık deyince Bakır ailesi akla geliyor. Bakır ailesi bugünlerde sahilde top oynarken İsrail’in ardı ardına attığı iki füzeyle yitirdikleri 4 çocuğun yasını tutuyor. Önce Ramiz Bakır’ın evini ziyaret ettim. Eşi Selva Subhi taziyeleri kabul ediyor. 7 kız 4 erkek çocuğun annesi. Muhammed’in kardeşi Seyyid Ramiz top oynadıkları sırada gelen felaketi anlattı:

“Top denize doğru kaçtı. Muhammed topu almaya koştuğu sırada füze düştü. Muhammed’i kurtarmak için diğerleri koştuğunda ikinci füze düştü. Dört kişi öldü, dört kişi yaralandı. Yaralılardan biri Almanya’ya götürüldü.”

Ramiz Bakır biçare. İki teknesine Gazze açıklarında İsrail el koymuş. “Yenisi almam mümkün değil” diye yakınıyor. Bir çocuğu kalp krizi geçirmiş, ileri tedavi için İsrail’e göndermek istiyor ama ne mümkün.

Arka sokakta gittiğim ikinci evde diğer üç kurbanın yakınlarını birlikte buldum. Tam iftar sonrasında yakaladım. Attat Ahid Bakır hem 11 yaşındaki kardeşi Zekeriya’yı hem de 10 yaşındaki oğlu Ahid’i yitirmiş. “Çocukların oynadığı alandan roket falan da atılmadı. Bizim çocuklar da top oynarken öldürüldü” diyor.

Abluka kalksın

Kurbanlardan dördüncüsü de Attat Ahid’in amcasının oğlu. Attat da balıkçı. “Savaş başladığından beri ava çıkamıyoruz. Bizim Bakır ailesinin 30 teknesi var. İsrail altı milden fazla açılmamıza izin vermiyor. Savaş başladığında 3 mile düşürdü. 6 milde balık bulamıyoruz ki, 3 milde bulalım. Bu apartmanda 150 kişi yaşıyor ve hepsi bir büyükçe tekneden ekmek yiyor. O tekne de hedef oldu.”

Gazze’de 3500 balıkçının gözü denizde. Filistinli örgütlerin ateşkes şartlarından biri de ablukanın kaldırılması ve avlanma sahasının en az 10 mile çıkarılması.