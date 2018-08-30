Kardeşinin emanet verdiği altınları sahteleriyle değiştirdi

Edirne'nin Meriç ilçesinde iki kardeş, muhafaza etmesi için verdikleri yaklaşık 130 bin lira değerindeki altınları sahtesiyle değiştirdiği iddiasıyla ablalarından şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde yaşayan Y.Ç. ve Z.Y. yaklaşık 3 yıl önce ablaları R.Ö'ye muhafaza etmesi için 3 adet zincir, 29 adet reşat altını, 6 adet altın bilezik, 6 adet üçlü burma ve beşibiryerde teslim etti.

Kurban Bayramı'nda ablasına emanet ettiği iddia edilen altınları geri alan Y.Ç, koluna taktığı bileziğin küçük gelmesi nedeniyle şüphelenerek tüm altınları kuyumcuya götürdü. Altınların sahte olduğunu öğrenen iki kardeş, savcılığa giderek ablaları R.Ö'den şikayetçi oldu.

Cumhuriyet savcılığının yaptığı incelemede altınların tamamının sahte olduğu tespit edildi.