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Kardeşinin cenazesinde kalp krizi geçirip öldü

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Kınık İlçesi'nde, gömleğini vidanjörün mafsalına kaptırınca ağır yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede dün yaşamını yitiren Hüseyin Avcı'nın ağabeyi Ekrem Avcı, kardeşinin cenazesini beklerken, kalp krizi geçiri

18 Ekim 2017 00:24

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Kınık İlçesi\'nde, gömleğini vidanjörün mafsalına kaptırınca ağır yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede dün yaşamını yitiren Hüseyin Avcı\'nın ağabeyi Ekrem Avcı, kardeşinin cenazesini beklerken, kalp krizi geçirip öldü.
Foseptik çukuru boşaltırken gömleğini vidanjörün mafsalına kaptırarak ağır yaralanıp kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde 20 gün sonra yaşamını yitiren Hüseyin Avcı\'nın cenazesi, İzmir\'in Kınık İlçesi\'ne getirildi. Hüseyin Avcı\'nın ağabeyi 74 yaşındaki Ekrem Avcı, cenazeye gelenlerin taziyeleri kabul ederken, bugün saat 15.00 sıralarında aniden fenalaştı. Yere yığılan Ekrem Avcı, yakınları tarafından otomobille Kınık Toplum Sağlığı Merkezi\'ne getirildi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Ekrem Avcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ekrem ve Hüseyin Avcı kardeşler, bugün Kocaömer Camii\'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kocaömer Kabristanı\'na getirilerek yan yana defnedildi.

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