"Kardeşimin Ege'de boğulduğunu kemanından anladık"

Kaçak yolla Avrupa’ya gitmeye çalışırken Ege’de boğularak hayatını kaybeden genç kemancı Barış Yazgı’nın kardeşi, “Pazartesi akşamı haberlerde bir botun battığını öğrendik. Jandarmayı arayıp, ölenler içerisinde kemanlı birinin olup olmadığını sorduk. ‘Evet’ yanıtı alınca barış olduğunu anladık" dedi.

Daha önce Belçika'ya gitti

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, 22 yaşındaki Barış Yazgı, 9 kardeşin en küçüğüydü. Üç yıldır keman çalan Barış, üç ay önce babasını kaybetti. Büyük ağabeyi Belçika’da olan Yazgı, geçen yıl yine kaçak yollardan Belçika’ya gidip 7 ay Belçika’da kaldı. 15 Temmuz’da Türkiye’ye geri dönen Yazgı, kaçak yollarla tekrar Avrupa’ya gitmek istedi. Pazar günü Çanakkale’den Midilli’ye giderken batan botta bulunan Yazgı, boğularak can verdi.

Yazgı’nın hikâyesini abisi Suat Yazgı şöyle anlatıyor:

“Barış geçen yıl yine böyle maceralı bir şekilde Çanakkale’ye gitmiş. Orada bazı kişilerle tanışmış. Tanıştığı kişiler Barış’a kendisini Avrupa’ya götürebileceğini söylemiş. Bunun üzerine Barış geçen yıl botla önce Yunanistan’a gitti. İki hafta kampta kaldı. Oradan da Belçika’ya ağabeyimin yanına gitti, kaldı. Mülteci olarak gittiği için iki Suriyeli ile beraber stüdyo tipi bir dairede kaldı. Yaklaşık 7 ay Belçika’da yaşadı. Bazı nedenlerden dolayı 15 Temmuz’da Türkiye’ye geri döndü.''

''Keman sayesinde öğrendik''

Suat Yazgı, döndükten sonra fikir değiştiren kardeşinin tekrar aynı yolu denediğini söylüyor:

“Oranın yaşam koşullarını burayla karşılaşınca Türkiye’ye geldiğine pişman oldu. Tekrar Belçika’ya gideceğini söyledi. Biz ‘Neden gitmek istiyorsun’ diye sorunca o da, “Keman eğitimi için gideceğim” diyordu. Gitmesine karşı çıkıyorduk. Özellikle annem Barış’ın gitmemesi için bize baskı uyguluyordu. Sürekli, ‘Ben Avrupa’ya gideceğim’ diyordu.”

Ağabey Yazgı, Barış’ı durdurmaya çalıştıklarını ancak başaramadıklarını söylüyor:

“Geçen sefer şansın yaver gitti Avrupa’ya gidebildin. Bu kez aynısı olamaz, dedik. Ancak bizi dinlemedi. Son dönemlerde arada bir birkaç günlüğüne kayboluyordu. Geri geldiğinde Çanakkale’ye gidip şansını denemeye çalıştığını söylüyordu. En son Cumartesi günü ortadan kayboldu. Telefonu kapalıydı. Barış’a ulaşamıyorduk. Pazartesi akşamı haberlerde bir botun battığını öğrendik. Jandarmayı arayıp, ‘Ölenler içerisinde kemanlı biri var mı’ diye sorduk. Onlar da, ‘Keman bulduğumuzu siz nereden biliyorsun’ diye cevap verdi. Barış’ın hayatını kaybettiğini keman sayesinde öğrendik. Cenazeyi almak için Çanakkale’ye gittik. Cenazeyi İstanbul’a getirip defnettik. Henüz kemanını bize teslim etmediler.”

"Yük gemisi fark etmiş"

Suat Yazgı, bot faciası hakkında şunları anlatıyor:

“Öğrendiğim kadarıyla pazar günü 25 kişi botla denize açılıyor. Sahilden 4 kilometre uzaklıkta bot alabora oluyor. Bir yük gemisi cesetleri fark edip sahil güvenliğe haber veriyor. Bazı cesetleri Türkiye bazı cesetleri de Yunanistan tarafı buluyor. 2 Suriyeli de sağ kurtuluyor.”

Ege Denizi'nde hayatını kaybeden Barış Yazgı, bir müzik grubunda çalıyordu; işte görüntüleri: