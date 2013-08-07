Kardeş Türküler'in Marmaris konseri engelleniyor



11 Ağustos'ta Marmaris Anfi Tiyatro'da konser verecek olan Kardeş Türküler'in organizatörleri sivil polislerin bilet satışlarını engellemeye çalıştığını söyledi.

Organizasyonu gerçekleştiren Sergen Sucu'nun iddiasına göre geçtiğimiz haftasonu biletlerin satıldığı Atatürk Heykeli önündeki standa gelen sivil polisler, Kardeş Türküler grubunun terörist olduğunu ve konser gelirlerinin illegal faaliyetlerde kullanıldığını öne sürerek bilet satışının durdurulmasını istedi.

20 yıl önceki uygulamalar

Yine standa bilet almaya gelen kişilerin de taciz edildiği ve benzeri konuşmaların yapıldığı önü sürüldü.Yaşananlar üzerine bir açıklama yapan Kardeş Türküler, "20 yıl öncesindeki uygulamaları hatırlatan bu uygulamayı kınıyor ve bu uygulamanın acilen durdurulmasını talep ediyoruz" dedi.