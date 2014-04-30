Kardeş Türküler'den konser talep eden Kılıç'a 'Twitter' jesti

İstanbul'daki Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği 2. Kongresi'nin bugünkü kapanış etkinliğinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç'ın ricasıyla Kardeş Türküler sahne alacak.

Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği’nin 2. Kongresi, bu yıl İstanbul’da düzenlendi. Kongreye, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşma ile gündeme oturan AYM Başkanı Haşim Kılıç ev sahipliği yaptı.

Milliyet'ten Burcu Karakaş'ın haberine göre Kılıç, kongrenin bugün Çırağan Sarayı’nda yapılacak kapanış etkinliğinde Kardeş Türküler’in sahne almasını istedi. Asistanı aracılığıyla 2 hafta önce grup üyelerine ulaşan Haşim Kılıç, basına kapalı gerçekleşecek gecede Kardeş Türküler’in konser vermesini rica etti.

Söz konusu konser daveti, “Türkiye’deki çok kültürlülüğü vurgulayan bir konser düzenlenmesi” talebiyle iletildi. Ancak grup üyeleri, yemekli bir organizasyon olması nedeniyle ilk önce sahneye çıkmaya sıcak bakmadı. Bunun üzerine sahneye yemeğin ardından çıkmaları teklif edilen Kardeş Türküler, bu kez olumlu cevap verdi.

Yabancı konukların ağırlanacağı bu akşamki kapanış etkinliğinde yemeğin ardından sahne alacak grubun olumlu cevap vermesindeki etkenin ise AYM’nin geçtiğimiz günlerde sosyal paylaşım sitesi Twitter’a yönelik yasağın kaldırılmasına ilişkin verdiği karar olduğu öğrenildi. Kardeş Türküler gece için geniş bir yelpazede repertuar hazırladı. Kardeş Türküler 10 dilde şarkı söyleyecek.