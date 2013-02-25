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Dünya

Kardeş Castro 2018'de emekli olacak

Küba Devlet Başkanı Raul Castro yeniden devlet başkanı seçildi

25 Şubat 2013 09:45

Fidel Castro'nun hastalanmasıyla devlet başkanlığını üstlenen Raul Castro ikinci kez seçildi. Görevi kabul eden Castro, 2018'de emekliye ayrılacağını duyudu. Küba'da 2018'de görevi bırakacak olan Raul Castro'nun koltuğuna en büyük aday Miguel Diaz-Canel.

Küba Devlet Başkanı Raul Castro yeniden devlet başkanı seçildi.

AIN haber ajansı Raul Castro'nun, Küba'da 4 Şubat'taki genel seçimle belirlenen yeni meclis tarafından, bir dönem daha (5 yıl) Konsey Başkanlığı'na seçildiğini duyurdu.

Küba'daki rejimin iki numaralı ismi ise Nisan ayında 53 yaşına basacak elektronik mühendisi Miguel Diaz-Canel oldu.

Castro, önceki gün yaptığı açıklamada, ''Görevden ayrılacağım. 82 yaşımı devirmek üzereyim. Emekli olmaya hakkım var. Bana inanmıyor musunuz '' diye şaka yapmış, Küba'nın anayasal meclisi olan Devlet Konseyi seçimlerine işaret etmişti.

Raul Castro, ağabeyi Fidel Castro'nun sağlık sorunları nedeniyle 2006 yılında devlet başkanlığı görevini geçici olarak üstlenmiş, 2008 Şubat'ında Fidel Castro'nun emekli olmasının ardından da resmen ülkenin başına geçmişti.

Castro, devlet başkanlığı dahil, tüm resmi görevlere iki dönemlik sınırlama getirmeyi istiyor. Bu uygulama hayata geçtiği takdirde Raul Castro, görevdeki ikinci dönemini 2018'de tamamlayacak.

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