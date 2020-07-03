'Kardeş Aile Kampanyası' yürüten HDP'liler tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP), Koronavirüs salgını nedeniyle başlattığı ve 28 Haziran'da sona erdirdiği Kardeş Aile Kampanyası'nı yürüten, aralarında Pazarcık İlçe Eşbaşkanı Naci Kızıler'in de olduğu 4 HDP’li, 'örgüte finansal destek sağlamak' iddiasıyla tutuklandı.

Maraş’ta 30 Haziran’da gözaltına alınan 4 HDP'li emniyetteki işlemlerinin ardından Pazarcık Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye getirilen Pazarcık İlçe Eşbaşkanı Naci Kızıler, önceki dönem ilçe eşbaşkanı Murat Güvenç ve parti yöneticileri İbrahim Ganidağlı ile Mesut Gözlügöl, 'örgüte finansal destek sağlamak' iddiasıyla savcılığa ifade verdi.

Gazete Karınca'da yer alan habere göre gözaltına alınanlara Koronavirüs salgını sürecinde HDP’nin başlattığı Kardeş Aile Kampanyası kapsamında, Avrupa’da faaliyet yürüten Maraş Demokratik Alevi Dernekleri Federasyonu (MARDEF) tarafından bağışlanan bin 500 Euro ve kampanya kapsamında yürütülen çalışmalar ile telefon tapeleri soruldu.

Mahkemede ifade veren sanıklar söz konusu suçlamaları reddederek, yürüttükleri çalışmanın yasal olduğunu, yardımda bulunan MARDEF’in herhangi bir örgüte bağlı olmadığını belirtti. Avukatlar da, HDP’nin yasal bir parti olduğunu, yayımladığı genelgeler ile resmi bir yardım kampanyası yürüttüğünü belirterek, suçlamaların hukuki değerinin olmadığını ifade etti.

Tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 4 HDP'li tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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