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Spor

Kardemir Karabüksporlu Seleznov: "Yüreğimle oynayacağım"

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- TRANSFER döneminde adı Galatasaray ile anılan Kardemir Karabükspor'un golcü oyuncusu Seleznov, kafasının karıştığı bazı durumlar olduğunu, ama şimdi takımı için en iyi şekilde mücadele ettiğini belirtti, "Yüreğimle oynayacağı

12 Eylül 2017 16:39

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- TRANSFER döneminde adı Galatasaray ile anılan Kardemir Karabükspor\'un golcü oyuncusu Seleznov, kafasının karıştığı bazı durumlar olduğunu, ama şimdi takımı için en iyi şekilde mücadele ettiğini belirtti, \"Yüreğimle oynayacağım\" dedi.
Kardemir Karabükspor, ligin 5\'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan ancak takımında kalan Ukraynalı Seleznov, antrenmanda hırsıyla dikkat çekti. Antrenman sonrası gazetecilere açıklama yapan Seleznov, şunları söyledi:
\"Transfer döneminde kafamın karıştığı bazı durumlar oldu. Ben her zaman Kardemir Karabükspor\'un futbolcusuyum. Şimdi transfer dönemi kapandı. Bu tür spekülasyonlara artık asla yer yok. Buradayım. Kalbimi, yüreğimi her şeyimi koyup takımım için en iyi şekilde mücadele edeceğim.\"
Teleset Mobilya Akhisarspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Seleznov, \'\'Maçın nasıl biteceğini hiçbir zaman bilemeyiz. En güzeli maçı kazanıp, kazandıktan sonra konuşmak. Maçtan en iyi sonucu almak için gayret göstereceğiz\" diye konuştu.

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