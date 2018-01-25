Kardemir Karabükspor'dan Fikret Orman'a destek

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - Kardemir Karabükspor, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı olağanüstü seçiminde Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman\'a destek verileceğini açıkladı.

Kardemir Karabükspor\'un internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

\"Projelerin yürütülmesi, saygın ve kurumsal kimliğin korunması ve daha da ileriye taşınması, Süper Lig kulüpleri ile TFF arasında sağlam bir iletişim kurulması ve Türk futbolunun marka değerinin yükselteceğine inanarak adaylığını açıklayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Fikret Orman\'a tam destek vereceğimizi belirtmek isteriz.\'\'