-Kardemir Karabükspor'da İldiz dönemi sona erdi KARABÜK (A.A) - 05.11.2011 - Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, takımının sahasında Eskişehirspor'a 2-1 yenilmesinin ardından görevinden istifa etti. İldiz, yaptığı açıklamada, Eskişehirspor maçından sonra kulüp yönetimine sunduğu istifasının kabul edildiğini söyledi. Kulüp yönetimiyle 1 saati aşkın süre toplantı yaptıklarını anlatan Yücel İldiz, ''Ben Karabükspor'u çok seviyorum. 3 yıldır buradayım. Ayrılma vaktim gelmiş, kimseyle kavgam ve kırgınlığım yoktur. Yönetim kurulu da istifamı anlayışla karşıladı. Geniş açıklamayı yakın zamanda yapacağım'' diye konuştu. ''Maç sırasındaki aleyhte tezahüratlar istifa kararı almanızda etkili oldu mu?'' şeklindeki bir soruyu ise İldiz, ''Taraftar her zaman haklıdır. Ancak, 50. dakikada bu tezahürat olmaz. Demek ki artık ayrılma vaktim gelmiş. Karabükspor hak ettiği yerde her zaman olacaktır. 3 yıldır beni seven herkese teşekkür ediyorum'' şeklinde yanıtladı.