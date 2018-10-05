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Spor

Kardemir Karabükspor'da başkan değişikliği

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARDEMİR Karabükspor Başkanı Sedat Namal, görevinden istifa etti

05 Ekim 2018 15:00

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) -

KARDEMİR Karabükspor Başkanı Sedat Namal, görevinden istifa etti. Kulübün yeni başkanı asbaşkan olarak görev yapan Mehmet Yüksel oldu.
Spor Toto 1’inci Ligi\'nde finansal açıdan zor günler yaşayan Kardemir Karabükspor\'da geçen hafta düzenlediği basın toplantısı ile istifa edeceğini açıklayan başkan Sedat Namal, göreve gelirken kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmediği için görevi bıraktığını açıkladı.
Asbaşkan olarak görev yapan iş adamı Mehmet Yüksel de yeni başkan oldu. Mehmet Yüksel, taşın altına eline koyduklarını, kulübün finansal açıdan düzelebilmesi için gerekli kaynak arayışlarına başladıklarını belirtti.

(FOTOĞRAFLI)

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