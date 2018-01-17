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Spor

Kardemir Karabükspor'da 3 transfer

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARDEMİR Karabükspor, Murat Akın, Yusuf Akbulut ve Alican Karadağ'ı transfer etti

17 Ocak 2018 18:21

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARDEMİR Karabükspor, Murat Akın, Yusuf Akbulut ve Alican Karadağ\'ı transfer etti.
Süper Lig\'de son sırada bulunan ve finansal açıdan sıkıntılı günler yaşayan Karabükspor, maliyeti yüksek oyuncularla yollarını ayırırken yeni oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Kırmızı mavili ekip bu kapsamda Sakaryaspor\'un 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Akın ve Batman Petrolspor\'un 28 yaşındaki golcü oyuncusu Yusuf Akbulut\'la 1,5 yıllık, Kastamonuspor\'un 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Alican Karadağ ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulüp binasında düzenlenen imza töreni sonrası açıklama yapan futbol şube sorumlusu Bülent Toraman, çok değerli 3 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını ve takıma katkı vereceklerine inandıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-İmza töreni
-Bülent Toraman\'ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

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